Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen mısır yüklü kamyonun sürücüsü ve oğlu yaralandı.

M.S. idaresindeki 06 ZTH 21 plakalı kamyon, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu R.S. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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