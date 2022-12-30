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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Çoban Deresi mevkisinde Mustafa T'nin kullandığı 63 ADF 483 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Refüje çarparak durabilen aracın sürücüsü Mustafa T, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan yolculardan Ş.T. (68) ve 9 yaşındaki H.T, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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