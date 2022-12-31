Şanlıurfa'da kaçak içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 45 şişe içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde kaçak içki satanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 45 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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