Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Orhan Sütpak idaresindeki 04 AE 610 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 18. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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