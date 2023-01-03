Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ayvanat Mahallesi Said Nursi Bulvarı'nda buzlanma nedeniyle B.K. kullandığı 33 NZ 756 plakalı kamyonet, E.E'nin kullandığı 13 AAK 640 plakalı tır ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ve kamyonet çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücü E.E. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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