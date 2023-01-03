Ceylanpınar Belediye Başkanı Soylu'dan evi yanan aileye destek

ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yangında evi kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret ederek destek sözü verdi.
Başkan Soylu, Altınköy Mahallesi'nde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Çeçan ailesini ziyaret etti.
Yanan evi gezen Soylu, evin tadilatı için belediye ekiplerine talimat verdi.
Evin yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Soylu, "Keşke olmasaydı, inşallah kardeşimizin evini eskisinden daha güzel bir ev haline getirip teslim edeceğiz. Diğer arkadaşlarımıza sahip çıktığımız gibi bu kardeşimize de sahip çıkacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Rabbim bir daha yaşatmasın." diye konuştu.
Ev sahibi Abdulhakim Çeçan ise desteklerinden dolayı Soylu ve ekibine teşekkür etti.
Muhtar Orhan Çeçan da 9 çocuklu ailenin yangın dolayısıyla mağdur olduğunu belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.