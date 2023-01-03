Ceylanpınar Belediye Başkanı Soylu'dan evi yanan aileye destek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yangında evi kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret ederek destek sözü verdi.

Başkan Soylu, Altınköy Mahallesi'nde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Çeçan ailesini ziyaret etti.

Yanan evi gezen Soylu, evin tadilatı için belediye ekiplerine talimat verdi.

Evin yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Soylu, "Keşke olmasaydı, inşallah kardeşimizin evini eskisinden daha güzel bir ev haline getirip teslim edeceğiz. Diğer arkadaşlarımıza sahip çıktığımız gibi bu kardeşimize de sahip çıkacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Rabbim bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Ev sahibi Abdulhakim Çeçan ise desteklerinden dolayı Soylu ve ekibine teşekkür etti.

Muhtar Orhan Çeçan da 9 çocuklu ailenin yangın dolayısıyla mağdur olduğunu belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.