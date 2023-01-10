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Şanlıurfa'da "Tarım Öğretiminin 177. Yılı Etkinliği" programı düzenlendi

AA

Şanlıurfa'da "Tarım Öğretiminin 177. Yılı Etkinliği" programı düzenlendi

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından "Tarım Öğretiminin 177. Yılı Etkinliği" kapsamında programı düzenlendi.

Üniversitenden yapılan açıklamaya göre, Osmanbey Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Hüseyin Apan konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Tema Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen tarafından hazırlanan Kerim Özer Çağlar'ın 1940'lı yıllarda sözlerini yazdığı ve Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği ziraat marşı eşliğinde tarım konulu fotoğraf gösterimi yapıldı.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gıda konusunda dünyada stratejik bir konumunda olduğunu söyledi.

Tarım politikalarının doğru yapılması gerektiğini vurgulayan Ekber, "Ülkelerin mutlaka bir tarım politikaları olmalıdır. Bundan sonraki süreçte ülkelerin temel stratejileri petrol değil tarım olacaktır. İleriki zaman dilimlerinde tarım her zaman önde olacak. Bu yüzden tarıma çok ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bunun yanında eğitimli kalifiye Ziraat Mühendisleri yetiştirmemiz gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman başarıya ulaşacağız. Bu özel güne beni buraya davet eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ve Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen’e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Şanlıurfa İl Tarım Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Müdürü Hasan Kılıç, Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi Başkanı Abdullah Melik, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, çiftçiler, 2002 Vakıflar İlkokulu öğrencileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

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