Şanlıurfa'da aşevine ekmek desteği veriliyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Halk Ekmek Fabrikasında üretilen günlük 3 bin ekmek, Şanlıurfa Aşevine destek olarak veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce hizmete giren Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmekler aşevindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Her gün 100 bin ekmek üretiminin yapıldığı Halk Ekmek Fabrikasından çıkan sıcak ekmeklerden 3 bin tanesi aşevine gönderiliyor.

Her gün yaklaşık 1200 ailenin yemek ihtiyacının giderildiği aşevinden yemek almaya gelen vatandaşlar halk ekmekten memnun olduklarını dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 32 yıldır kentte hizmet veren Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret etti.

Aşevi Derneği sorumlusu Ali Topal ile birlikte yemek yapılan alanları gezen Başkan Beyazgül, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Aşevinden yemek almaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyazgül, her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer aldıklarını belirtti.

Beyazgül, Halk Ekmek Fabrikasından üretilen ekmeklerden vatandaşların memnun olmalarının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.



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