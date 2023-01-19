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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da göz titremesi ameliyatı yapıldı

AA

Şanlıurfa'da göz titremesi ameliyatı yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde göz titremesi ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından hastanede ilk defa göz titremesi ameliyatı yapılarak hasta sağlığına kavuşturuldu.

Göz titremesi, göz kayması ve anormal baş pozisyonu şikayeti bulunan 10 yaşında İhsan Yasin Yavuz, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen tarafından yapılan muayenede Yavuz'un doğuştan her iki gözde kayma ve titreme tespit edildi. Yapılan ameliyat sonrası Yavuz'un gözündeki kayma, titreme düzeltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen, Nistagmus, toplumda bilinen adıyla göz titremesi, gözün istemsiz bir şekilde yatay, dikey veya rotasyonel şekilde hızlı şekilde hareket etmesi olduğunu belirtti.

Şaşılığı bulunan bu hastalar çift görmemek için bazı hareketler yaptığını ve bunun da baş pozisyon bozukluklarına neden olduğunu ifade eden Balyen, "Nistagmus ameliyatında hedefimiz göz titremesinin azaltılmak ve görme kesinliğini arttırmaktır. Bu yüzden ameliyat öncesi kapsamlı ve detaylı bir şekilde muayene çok büyük önem taşıyor. Teknik olarak, ameliyatta düz bakışta görme keskinliğini arttırma, göz titremesini azaltma ve istemsiz baş pozisyonun düzeltilmesini planlıyoruz. Hastamızda ameliyat sonrası her iki gözü paralel ve mükemmel bir vaziyete geldi. Aynı zamanda göz titremesinde de düzelme ve anormal baş pozisyonu da düzeldi." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da hastanede çok önemli operasyonlara imza attıklarını ve bunlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Hastanemizde ilk defa Nistigmus yani göz titremesi ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı geçen bir ameliyatın sonucunda hastamız iyileşme gösterdi. Bu anlamda Göz Hastalıkları Anabilim Dalı hocalarımızı ve personelimizi tebrik ediyorum." dedi.

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