Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alanın şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Selahattin Eyyubi Mahallesinde Ş.Y'nin adresine düzenlenen operasyonda 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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