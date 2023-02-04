Haltefi Ziraat Odası Başkanlığına İbrahim Halil Topgaç yeniden seçildi

ŞANLIURFA (AA) - Halfeti Ziraat Odası Başkanlığına yeniden İbrahim Halil Topgaç getirildi.

Halfeti Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan İbrahim Halil Topgaç yeniden seçildi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Topgaç, "Beni ve yönetimdeki arkadaşlarımı destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımızın bize layık gördüğü sorumluluğun farkındayız. Bu sorumlulukla başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm halkımızın her zaman hizmetinde olacağız. Genel kurulumuza iştirak eden delegelerimize, muhtarlarımıza, STK temsilcilerimize, görevli arkadaşlara ve tüm halkımıza minnettarız. Seçim sonucu tüm Halfeti'ye hayırlı olmasını dilerim dedi."





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