Şanlıurfa'da depremzedelere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da afetzedeler, ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce afetzedeler, yerleştirildikleri barınma alanlarında ağız hijyeni konusunda bilgilendirildi.

Dişlerinde sorun tespit edilen depremzedeler, araçlarla alınarak götürüldükleri hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar barınma yerlerine bırakıldı.

Dişlerinde sorun tespit edilen engelli çocukların ise ailelerine, randevu almadan hastaneye başvurabilecekleri ve anestezi altında diş tedavisi yapılacağı bilgisi verildi.

Afetzedelere, enfeksiyondan korunmaları için dezenfektan ile maske dağıtıldı.

Depremzedelere diş hijyenine önem göstermeleri tavsiyesinde bulunuldu.

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