Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık hizmetleriyle ilgili açıklama:

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezlerinin hasar tespitlerinin tamamlandığı, hizmet verebilecek merkezlerin aktif hale getirildiği bildirildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, günlük 400-500 depremzedenin yerinde muayene ve tedavi edildiği belirtildi.

Vatandaşların toplu barındığı alanlarda gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremin ilk anından itibaren sağlık çalışanlarımız, hastanelerde, barınma yerlerinde ve deprem çadırlarında kalan depremzedelere sağlık hizmeti verebilmek için seferber oldu. Depremden etkilenen ve AFAD tarafından çadırlara, konteynerlerde ve KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşlara yönelik sağlık hizmetinin aksamaması için muayene hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri depremin ilk saatlerinden itibaren verilmeye başlandı. Konteynerlerde, hekim, hemşire, ebe ve diğer sağlık personeliyle sağlık hizmeti sunulmaya devam ediliyor."

Günlük ortalama 400-500 vatandaşın muayenesinin yapılıp ilaçlarının temin edildiği belirtilen açıklamada, "Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile sağlığı merkezlerinin hasar tespitleri hızlıca tamamlanmış olup, hizmet verebilecek merkezler aktif hale getirilmiştir. Vatandaşın toplu yaşam alanlarında sağlık hizmeti sunmak üzere mobil sağlık ekiplerimiz de sahada poliklinik hizmeti vermektedir." ifadelerine yer verildi.

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