Şanlıurfalı depremzede çocuklar operayla moral buldu

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çocuklara moral amacıyla opera gösterisi düzenlendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, depremlerden etkilenen çocuklar için Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde sahne aldı.

Depremzede çocuklar, "Eni'nin Kalbi" adlı çocuk operasıyla moral buldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) Müdürü Barış Salcan, acı bir deprem felaketi yaşandığını belirtti.

Felaketler ve toplumsal acılardan en çok çocukların etkilendiğini vurgulayan Salcan, "Yaşanılan bu süreçte çocuklarımızın yanında olabilmek, onlara destek, güven ve umut vermek, yüzlerini güldürebilmek çok önemli. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla depremzede çocuklarımıza çocuk oyunuyla ulaşabilmek için deprem bölgelerini kapsayan turne programını hızlıca hayata geçirdik. Bugün Şanlıurfa'dayız daha sonra diğer illerde temsilimizi gerçekleştireceğiz. Şartlar elverdiğince çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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