Adıyaman'daki temizlik çalışmalarına Şanlıurfa'dan destek

Gaziantep'te kaydedildi! TIR bile kağıt gibi ezildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki temizlik çalışmalarına, Şanlıurfa'dan gönderilen ekipler de destek oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da depremlerin etkilediği bölgelerdeki yürütülen temizlik çalışmalarına destek için Şanlıurfa'dan ekip gönderildi.

Ekipler, kent genelinde iş makinelerinin de yardımıyla temizlik çalışması yapıyor.

Özellikle çadırlarda ve mezarlıklarda dezenfeksiyon hizmeti veren ekipler, sahadaki temizlik işlerinin kontrolünü de sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.