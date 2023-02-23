Adıyaman'daki temizlik çalışmalarına Şanlıurfa'dan destek

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki temizlik çalışmalarına, Şanlıurfa'dan gönderilen ekipler de destek oluyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da depremlerin etkilediği bölgelerdeki yürütülen temizlik çalışmalarına destek için Şanlıurfa'dan ekip gönderildi.
Ekipler, kent genelinde iş makinelerinin de yardımıyla temizlik çalışması yapıyor.
Özellikle çadırlarda ve mezarlıklarda dezenfeksiyon hizmeti veren ekipler, sahadaki temizlik işlerinin kontrolünü de sağlıyor.