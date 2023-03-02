Şanlıurfa'da depremde hasar gören minarelerin yıkımı sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hasar gören minarelerin yıkımına devam ediliyor.

Hasar tespit ekiplerinin incelemelerinin ardından Siverek Kaymakamlığınca yıkımına karar verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.

Depremlerde ağır hasar gördüğü belirlenen Şehit Muzaffer Baylan, Haliliye ve Yeşil Camii'nin minareleri, Siverek Belediyesi ekiplerince alınan önlemlerin ardından halatla çekme yöntemi kullanılarak yıkıldı.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil Bilgiç, ağır hasarlı yapıların yıkımına devam ettiklerini söyledi.



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