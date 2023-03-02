Tarihi Urfa sokakları eski görünümüne kavuşturulacak

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, kentle özdeşleşen tarihi Urfa sokaklarının yeniden eski görünümüne kavuşturulması hedefleniyor.

Kentte depremlerde hasar gören yapıların tespitine yönelik işlemler sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentle özdeşleşen ve turistik önem arz eden Urfa sokaklarında hasar gören tarihi evlerin yeniden eski haline getirilmesi için çalışma yürütüyor.

Depremde hasar gören tarihi yapılardan düşen taş ve molozlar ekipler tarafından kaldırılarak sokaklar temizleniyor.

Çalışmaların ardından kentin tarihi dokusunu yansıtan eski Urfa sokaklarının eski görünümüne kavuşturulması hedefleniyor.





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