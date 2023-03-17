Şanlıurfa'da sel mağduru esnaf, çamurla kaplanan iş yerlerini temizliyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde iş yerleri ağır hasar alan esnaf, ekiplerin de desteğiyle çamur temizliği yapıyor.

Dere taşkınları sonucu yaşanan selin geçtiği bölgelerden Mance Mahallesi'ndeki çok sayıda iş yeri çamur ve balçıkla kaplandı, bazı iş yerlerindeki eşyalar sürüklenerek kayboldu.

Önce depremi ardından seli yaşayan esnaf, bir yandan canlarını kurtardıklarına şükrederken diğer yandan yeniden ayağa kalkmak için çalışmaya devam ediyor.

Bölgede kahvehane işleten Müslüm Karataş, AA muhabirine, depremin ardından bir süre iş yerinde kaldıklarını, 3 gün önce evlerine geçtiklerini söyledi.

Sel olduğunda iş yerinin bulunduğu bölgeye giremediklerini anlatan Karataş, "Dükkanım tamamen mahvolmuş durumda. Şu anda askerlerimiz bize yardımcı oluyor. Askerlerimiz olmasa bizim halimiz perişan. Askerimizle girdik temizledik." dedi.

Lokantacı Ömer Kılıç, sel sırasında şans eseri dükkanında olmadığı için hayatının kurtulduğunu düşündüğünü söyledi.

Kılıç, şöyle konuştu:

"İyi ki iş yerinde değildim. Burada olsaydım sel sularına kapılır giderdim. İş yerimi gördüğümde sadece seyrettim. Emeğim gitti ama çok şükür canımıza bir şey gelmedi. Askerimizden Allah razı olsun. Onlar çok yardımcı oldu. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Çok büyük afetti."

- "Olana şükrediyoruz"

Aynı mahallede oto yıkama işletmesi olan Sedat Sarıcı, iş yerini ilk gördüğünde şok olduğunu söyledi.

Deprem ve sel felaketini arka arkaya yaşadıklarını hatırlatan Sarıcı, "Bizde duygu kalmadı artık şoktayız. Böyle bir şey hayatta görmedik. İş yerimizi açamıyoruz bile çamurdan. Önce deprem oldu şimdi sel oldu. Ölen insanlarımız bir tarafa, malımız gitti bir tarafa..." ifadelerini kullandı.

Reklam ve tabela üzerine iş yeri bulunan Seyit Ahmet Kılıç da 20 yıllık birikiminin gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar çalıştığım her şey bir günde yok oldu. Allah'ın verdiği afet sonuçta yapacak bir şey yok. Olana şükrediyoruz. Sabah geldiğimde gördüğüm manzarayla şok oldum. Devletimizden yardım istiyoruz."

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