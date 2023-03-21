Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütleri içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/KCK üyesi 5, DEAŞ üyesi 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.