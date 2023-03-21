Şanlıurfa'da tabancayla oynayan genç annesinin ölümüne neden oldu

Kayseri iftar saati ve sahur vakti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki kişi, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kazayla annesini vurdu.

Ayvanat Mahallesi'ndeki evinde tabancayla oynayan S.A. (21) silahın ateş alması sonucu annesi Aysel A’yı (43) başından vurdu.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyan ailenin yakınları hastaneye akın etti.



Polis, kaçan S.A'yı bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.