Selden etkilenen Şanlıurfa'da şebeke suyu yeniden içilebilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selden etkilenen kentte şebeke suyunun tekrar içilebileceğini bildirdi.

Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirde yaşanan sel felaketi sonrasında veremedikleri şebeke suyunun bugün itibarıyla tekrar içme suyu değerlerine yükseldiğini belirtti.

Şebeke suyunun gönül rahatlığıyla içilebileceğini vurgulayan Beyazgül, "22 Mart Dünya Su Günü'nde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte 15 Mart'ta etkili olan sağanağın ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle şebeke suyunun içilmemesi uyarısında bulunulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.