Bakan Nebati, deprem ve selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerini sürdürdü

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem ve selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu, kurulan çadırda iftar yaptı.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler ve 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Bakan Nebati, Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu etkilenen ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri gezerek buradaki vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi.

Daha sonra Topçu Meydanı'na geçen Bakan Nebati, burada Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açtı.

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