Şanlıurfa'da polislerden şehit kızına doğum günü sürprizi

Neden birçok kadın regl olunca tatlı yeme ihtiyacı hisseder?

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Toplum Destekli Polis ekipleri, şehit olan meslektaşlarının kızına doğum günü sürprizi yaptı.

Toplum Destekli ve Yunus polis ekipleri, şehit Cemal Bozkurt'un 6 yaşındaki kızı Buğlem Bozkurt için doğum günü pastası hazırladı. Ekipler, aldıkları hediyelerle Bozkurt ailesini evlerinde ziyaret etti.

Pastayla Bozkurt ailesinin kapısını çalan ekipler, kendilerini karşılayan Buğlem ile pastaya üfledi.

Pastanın kesilmesinin ardından ekipler, Buğlem'e çeşitli hediyeler verdi.

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