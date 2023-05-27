Şanlıurfa'dan kısa kısa

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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında verilen yüzme kursunda kayıtlar 1 Haziran'da başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün gençliğe yönelik faaliyetlerle spor alışkanlığının kazandırılması, sağlıklı bireylerin yetişmesi çeşitli çalışmalar sürdürüyor.

Bu kapsamda Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Aliya İzzet Begoviç Spor Kompleksinde hizmete sunulan yüzme kurslarında havaların ısınmasıyla birlikte kayıtlar başladı.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğretilen bu kurslarda gençlere temel yüzme eğitimi veriliyor.

7-14 yaş aralığındaki çocuklar için verilecek olan yüzme kursunda kayıtlar ise 1 Haziran’da başlıyor.

- "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk sağlığı hizmetleri konferans salonunda gerçekleşen toplantıda antibiyotik kullanımı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Faruk Günak, toplantının amacının akılcı antibiyotik kullanımı konusunda hekimlerin farkındalığını artırmak olduğunu söyledi.

Toplantının verimli geçtiğini ifade edene Günak, "Bu çalışmada amacımız ilimizdeki aile hekimlerinin antibiyotik reçete etme konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirleyerek akılcı antibiyotik kullanımı konusunda hekimlerin farkındalığını artırmaktır. Bu bilgilendirme programının gerçekleşmesi ile ilimizde Antibiyotik yazma oranının düşeceğini düşünüyorum. Günak; İlacın hatırla yazılmaması gerektiğinin altını çizerek başta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı ve ekibi ile İl dışından gelen ve programı tertipleyen hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy da Sağlık Bakanlığınca akılcı ilaç kullanımı kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımını öncelediklerini ifade etti.

Dünyada ciddi sorun haline gelen antimikrobiyal dirençle mücadele için antibiyotiklerin akılcı kullanımlarının sağlanmasını olmazsa olmaz olarak gördüklerini aktaran Aksoy, "Antibiyotikler insan hayatına katkılar sunan bir ilaç grubudur. Tedavüle girmesiyle insan hayatını 6-8 yıl uzatmıştır. Türkiye'de 2020'de en yüksek antibiyotik reçetelenmesi Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mardin ve Diyarbakır gelmekteydi. Ancak bu sıralama 2022 yılında değişerek en fazla Antibiyotik kullanan iller Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Kilis." dedi.

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