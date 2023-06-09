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Harran Üniversitesince hazırlanan "BUGA" yazılımı TÜBİTAK tarafından desteklenecek

AA

Harran Üniversitesince hazırlanan "BUGA" yazılımı TÜBİTAK tarafından desteklenecek

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesince çiftlik hayvanlarının genetik değerlendirmesini yapabilen bilgisayar yazılımı "BUGA" Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Yazgan'ın yürütücülüğünde hazırlanan proje, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (HÜBAK) tarafından desteklenmesinin ardından TÜBİTAK tarafından da kabul edildi.

TÜBİTAK-TAGEM 1005 Tarımsal Araştırmalar ortak çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verilen yazılım sayesinde hayvancılık alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli damızlık hayvan tespitinin çok daha isabetli yapılması sağlanacak.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, projeler tamamlandığında, ülkemizdeki verimli ve verimsiz hayvanların BUGA yazılımı sayesinde kontrol altına alınacağını ve verimli çeşitlerin yaygınlaştırılmasının sağlanacağını kaydetti.

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