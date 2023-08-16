Karacadağ Kayak Merkezi'nde otel inşaat devam ediyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacadağ Kayak Merkezi alanında yaptırılan otel inşaatında çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçesinde inşaatına başlanan kış turizmine katkı sağlayacak olan otel ve sosyal donatı alanlarının yapımında sona yaklaşıldı.

Bodrum, zemin, 1 ve 2 kat olmak üzere 3 bin 600 metrekare 2 kapalı alandan oluşan yapı içerisinde restoran, kafeterya 18 oda yer alacak.

Otel ve sosyal donatı alanlarının tamamlanmasıyla kentte turizmin 12 aya yayılması planlanıyor.

Proje tamamlandığında yerli ve yabancı misafirlerin konforlu konaklaması sağlanmış olacak.