Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişi, gözaltına alındı.

        Güvenlik güçleri, bir grup teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

        Ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.

        Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Normalin 11 derece üstünde
        Normalin 11 derece üstünde
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalan...
        Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalan...
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar suçundan 1 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar suçundan 1 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa Valiliğine atanan Hasan Şıldak, kutlama çiçeği yerine SYDV'ye bağ...
        Şanlıurfa Valiliğine atanan Hasan Şıldak, kutlama çiçeği yerine SYDV'ye bağ...
        Şanlıurfa'da aranan 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da aranan 3 zanlı tutuklandı
        Karacadağ Kayak Merkezi'nde otel inşaat devam ediyor
        Karacadağ Kayak Merkezi'nde otel inşaat devam ediyor
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası