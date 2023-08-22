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        Bakan Göktaş, AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:45 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:45
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        Bakan Göktaş, AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatını ziyaret etti
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        ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatına ziyarette bulundu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, partililerle bir araya gelen Bakan Göktaş, 22 yıl önce 14 Ağustos'ta kurulan AK Parti'nin halkın ve hakkın sesi olmayı başardığını belirtti.

        Dıştan ve içten her türlü baskı, engelleme ve demokrasi dışı tuzaklara rağmen bugünlere geldiklerini aktaran Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

        "AK Parti, 22 yılda Türkiye'yi devler ligine taşıdı. Ama bunlar sizler sayesinde taşındı. Hepinizin burada emekleri çok büyük. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Attığımız her adımda, kazandığımız her seçimde, milletvekilimizden il başkanımıza, kadın ve gençlik kollarımızdan mahalle temsilcilerimize ve sandık müşahitlerimize kadar hepinizin büyük emekleri var. AK Parti daima milletinin yanında oldu. AK Parti 'doğrular için hep işbaşında' oldu. Sizler de hep AK Parti'nin yanında oldunuz. Bu başarı sizin başarınız. Allah sizlerden razı olsun."

        Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayında Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada teşkilat mensuplarına "vites yükseltmesi" yönündeki talimatlarını hatırlatarak, teşkilatların da bu talimata gerekli özveriyle yanıt verdiğini kaydetti.

        Şanlıurfa'da son seçimlerde katılım oranının yüzde 77,89 olduğuna değinen Göktaş, şöyle devam etti:

        "Katılım oranını muhakkak artırmalıyız önümüzdeki seçimde. Çünkü Türkiye genelinin biraz altında kalmış. Ne olursa olsun kazanalım diye bakmamak lazım olaya. Özellikle kadınlar ve gençler muhakkak sandığa gitmeli. Her biriniz bir komşunuzu, bir akrabanızı, bir tanıdığınızı, bir mahalle temsilcinizi, bir arka mahalledeki vatandaşı gidin ikna edin. 'Oy kullandın mı bugün? Oyunu kullandın mı?' Gitmeyeni muhakkak sandığa taşıyın. Gidemeyeni de muhakkak götürün. Götürülmeyeni de teşkilatla muhakkak organize olun ve onları muhakkak sandığa ulaştırın."

        Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ikinci turda Şanlıurfa'da 610 binden fazla oy kullanıldığını anlatan Göktaş, oy oranının yüzde 64,86 olduğunu hatırlattı.

        Şanlıurfalılara teşekkür eden Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

        "Şanlıurfa'da, Haziran 2018 seçiminde de yüzde 64,85 oranında oy almıştık. Bu oranı muhakkak yükseltmemiz gerekiyor. Belediye Başkanımız, 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 60,81 oy oranıyla seçildi. Bu oy oranını neden yüzde 70'e, 80'e getirmeyelim. Bildiğiniz gibi ilk günkü aşkla çalıştığımız bu partide inanırsak başarabiliriz. Ama başarmanın sırrı da önce inanmaktan başlar. Öyle sıkı çalışmalıyız ki oylarımızı o kadar arttırmalıyız ki 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeliyiz."

        Depremlerden sonra tüm kurumların canla başla çalıştığını anlatan Göktaş, depremlerden etkilenen illerin yaralarını hızlı şekilde sardıklarını belirtti.

        Milletin AK Parti teşkilatlarını sahada görmek istediğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

        "Hizmetlerimizi, yaptıklarımızı çok iyi anlatmamız lazım. Son yıllarda yapılan hizmetler, yatırımlar kadınlara, gençlere, çocuklarımıza yönelik yatırımlar gerçekten ibretlik. Bizler de bugün buraya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak geldik. Şehir Buluşmaları kapsamında geldik. İnşallah bizim kurumumuza ait tesislerin açılışını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde de seçimlerde de inşallah Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimindeki elde ettiğimiz başarıyı muhakkak taçlandırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız bunları çok önemsiyor."

        - "AK Partinin gücü birlikte olmaktan geçiyor"

        Göktaş, Şehir Buluşmaları programını bu yıl erken başlattıklarını ifade etti.

        Şanlıurfa'dan Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir seçim sonucu beklediklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

        "Biz birlikte güçlüyüz. AK Parti'nin gücü birlikte olmaktan geçiyor. Biz birlik ve beraberlik içerisinde çalışırsak ancak güçlü oluruz. Kardeşlik dayanışmasıyla örnek olmuş bir partiyiz. Vatandaşımız bizim birlik ve beraberliğimizi görünce bize küsmez. Gönlü başka yere kayan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız olabilir. Onları da tekrar muhakkak kazanmaya çalışalım. Muhakkak kazanalım hatta. Çünkü onları unutmayın genelde ilk oylarını da bize veren vatandaşlarımızdır. Kaybettiğimiz her oy kazanabileceğimiz bir oydur. O yüzden bu insanların gönlünü tek tek muhakkak kazanalım. Biz omuz omuza olalım. Amasız ve fakatsız alanda olmaya devam edelim."

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