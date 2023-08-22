Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da STK temsilcileriyle buluştu

ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, STK temsilcileriyle bir araya gelen Göktaş, Şanlıurfa'yı sivil toplum açısından önemli bir şehir olarak gördüklerini belirtti.

Afetlerin akut döneminde ve sonrasında STK'lerle omuz omuza çalıştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında, 197 meslek elemanımızla 2017-2023 yılları arasında 335 binin üzerinde haneye ulaştık. Bu hanelerimizin ihtiyaçlarının tespiti, bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretilmesi ve rehberlik hizmetleri gibi birçok faaliyeti ASDEP programımız kapsamında yürütüyoruz. 33 binden fazla kardeşimize Evlilik Öncesi Eğitim verdik. Aile Eğitim Programı'mızdan 92 bin kişi faydalandı. Sosyal Ekonomik Destek (SED) Programı kapsamında çocuklarımıza ailelerinin yanında destek veriyoruz. Destek verdiğimiz yaklaşık 6 bin 800 çocuğumuz var. 2012 yılından bugüne kadar bu programımıza 632 milyon lira kaynak ayırdık."

- "Sivil toplum, siyasete her zaman alan açar"

Şanlıurfa'da 14 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı olduğunu belirten Göktaş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yılda birçok alanda ciddi ilerleme kaydettiğini aktardı.

STK'lerin işbirliğinin kendileri için kıymetli olduğuna değinen Göktaş, şöyle devam etti:

"2003-2023 yılları arasında 25 milyar liraya yakın kaynak aktardık. Bu ilerlemelerin toplumsal hayata yansımasını çok önemsiyoruz. İşte bu noktada STK'lerimizin işbirliği bizim için çok kıymetli. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı diyoruz. Her anlamda bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için çalışıyoruz. Bu vizyonu daha da geliştirmek için Bakanlığımız bünyesinde Sivil Toplumla İşbirliği Daire Başkanlığımızı kurduk. STK'lerle olan irtibatımızı müstakil bir başkanlık çatısı altında devam ettiriyoruz."

Göktaş, kendisinin de uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sivil toplum, siyasete her zaman alan açar. Politika üretmede ve hizmetlerin muhatabına ulaştırılmasında paydaşlık eder. Sizlerden gelen önerileri takip ediyoruz ve buna göre de politikalar üretiyoruz. Hizmetlerimizin kalitesini artırmak için sizin geri bildirimlerinizi önemsiyoruz. Bu noktada önemli bir meseleye dikkat çekmek istiyorum. Yanlış bilgi ve dezenformasyon bizim birçok işimizi aksatan bir şey. İşin daha kötü tarafı, yanlış bilgi özellikle hak sahiplerine zarar veren bir şey. Bir sosyal hizmete erişimi engellemek, buna sebep olmak en başta mağdura veya ihtiyaç sahibine zarar veriyor. STK'lerimizin zaman zaman yanlış yönlendirme, dezenformasyonların yayılmasını engelleme gibi kritik bir konuda hassas olmalarını önemsiyoruz."