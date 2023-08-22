Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ülkemizde son 20 yılda kız çocuklarının ve kadınların okullaşma oranı, uyguladığımız politikalar sayesinde belirgin düzeyde arttı." dedi.

Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Güneydoğu insanının çalışkanlığı ve mertliğiyle bilindiğini ifade eden Göktaş, "Bu güzel insanları yetiştiren Güneydoğu kadınının üreten güçlü Türkiye'nin bir parçası olması bizim için çok kıymetli. Bunun için her zaman kadınların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bir toplumu ayakta tutan en önemli değer ailedir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük zenginlik, manevi değerlerimizin taşıyıcısı olan aileyi güçlendirmek ve aile bütünlüğünü korumaktır." diye konuştu.

Göktaş, problem çözme yeteneği yüksek, bugünün dünyasını tahlil edebilen, gücünü manevi değerlerden alan çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu da ancak aile kurumunun güçlendirilmesiyle mümkün. Bu sebeple aile destek merkezleri önemli işlevlere sahiptir. Kendini geliştirme imkanına kavuşmuş, mutlu ve öz güvenli kadınlar, yani sizler aynı zamanda güçlü aileler demektir. Aile destek merkezlerinde mesleki eğitim gören kadınlar, aynı zamanda dayanışma ve birlikte yaşama kültürünü tecrübe ederek, sosyal yaşama daha etkin katılmaktadır. Bizler kadını baş tacı eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz yurt edindiğimiz topraklara Anadolu deriz. Bizim kültürümüzde kadınların ellerinin değdiği her şey bereketlenir, biri bin olur. Elbette bu cevheri işleyecek eğitim imkanlarına ulaşmalarını sağlamak bizim vazifemizdir."

Okullaşma oranının önemine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Örneğin ülkemizde son 20 yılda kız çocuklarının ve kadınların okullaşma oranı, uyguladığımız politikalar sayesinde belirgin düzeyde arttı. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi aile kurumunu ayakta tutmak için yalnızca kadınların çabası yetmez. Erkeklerin, anne babaların, herkesin aile kurumunu korumak ve güçlendirmek için çaba göstermesi gerekir. Ailenin korunması için bütün sorumluluğu kadınlara yüklemek doğru ve gerçekçi değildir. Biz şuna inanıyoruz, kadın mutluysa çocuklar, çocuklar mutluysa aile, aile mutluysa millet güçlüdür. Hiç kimse güçlü bir milletin ne yolunu ne önünü kesebilir. Bu bilinçle çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her bir vatandaşımızın üreten, güçlü Türkiye'nin bir parçası olması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Açılışı yapılacak tesislerde emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, "Bugün burada Yenice Aile Destek Merkezimiz dışında 6 kuruluşumuzun daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Yenice ve Süleymaniye'deki aile destek merkezimizle birlikte, Hilvan ve Birecik'te sosyal hizmet merkezimiz, Adil Bucak Çocuk Evleri Sitemiz, ikinci Kadın Konukevi ve Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'mizi Şanlıurfalı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Şanlıurfalıların refahı ve mutluluğu için her türlü imkanı sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye'yi dünyanın yükselen değerleri arasına taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı. Daha sonra protokol üyeleriyle merkezi gezen Bakan Göktaş'a, kursiyerler tarafından yapılan el işi ürünler hediye edildi.