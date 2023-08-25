Şanlıurfa'da 9 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Giriş: 25.08.2023 - 19:36 Güncelleme: 25.08.2023 - 19:36
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Merkez Eyyübiye ilçesinde, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nda 9 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.