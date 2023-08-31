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        Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:39 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:41
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        Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti.

        Açmalı Mahallesinde sulama kanalında elini yıkamaya çalışan Suriye uyruklu Kamil Muhammed Hamidi (20), dengesini kaybederek suya düştü.

        Gencin suda kaybolduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi.

        Kanalda arama çalışması yapan ekipler, olay yerinin 15 kilometre uzaklığında Hamidi'nin cesedine ulaştı.

        Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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