1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları başladı

ŞANLIURFA (AA) - 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları etkinliği düzenlendi.

Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 11 Nisan Fuar Alanı'nda düzenlenen organizasyonun açılışındaki konuşmasında, Şanlıurfa'nın kültür ve turizm şehri olarak bütün değerleri taşıdığını söyledi.

Kentteki turizm isteği olduğu sürece Şanlıurfa emin adımlarla ilerleyeceğini anlatan Şıldak, bu alanda valilik olarak kendilerinin de gerekli insiyatif ve sorumluluğu alacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Şanlıurfa'nın tarihi birçok değere sahip bir kent olduğunu söyledi.

Turizmin önemine işaret eden Beyazgül, "Şehrin ayağa kalkması için, bütün güçlerin bir araya gelmesi lazım. Biz bunu yapacağız ve yapmaya mecburuz. Çünkü Şanlıurfa'nın hak ettiği yere gelmesi için buna hepimizin ihtiyacı var. Hoşgörüyle bakacağız, sevgiyle bakacağız, kardeşçe bakacağız." diye konuştu

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri ve Abdürrahim Dusak da birer konuşma yaparak, Şanlıurfa'nın kültür ve turizm alanında hak ettiği yerlere gelebilmesi için hep birlikte mücadele edeceklerini dile getirdi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, THY Genel Müdür Vekili Ahmet Olmuştur ile diğer ilgililer katıldı.

Açılışın ardından fuar alanındaki stantlar gezildi.

Söyleşi, kum sanatı gösterisi ve gezi programlarının da düzenleneceği etkinlik, yarın sona erecek.