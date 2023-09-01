Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Astor Enerji Şanlıurfaspor, XKOREN Electric ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astor Enerji Şanlıurfaspor, XKOREN Electric ile sponsorluk anlaşması imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfaspor ile XKOREN Electric arasında forma göğüs reklamı için sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol, XKOREN Electric A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan'a destekleri için teşekkür etti.

        Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan ise her zaman Şanlıurfaspor'un ve taraftarlarının yanında olacaklarını söyledi.

        Şanlıurfaspor'un ligin yeni takımı olmasına rağmen ilk 3 haftada başarılı bir performans sergilediğini ifade eden Kaytan, "Ben inanıyorum Şanlıurfaspor adını Süper Lig'e yazdıracaktır. Yönetime, teknik heyete ve futbolculara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile protokol üyeleri ve taraftarlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları başladı
        1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları başladı
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Sulama kanalına düşen Kamil Muhammed, boğuldu
        Sulama kanalına düşen Kamil Muhammed, boğuldu
        Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu
        Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası