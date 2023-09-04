Stat: 11 Nisan
Hakemler: Burak Olcar, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Ndiaye, Abdullah Aydın, Cumali Bişi, Olıvıer Thıll (Adem Eren Kabak 65 dk.), Mehmet Yiğit, Barış Ekincier, Seyit Gazanfer, Mert Çapar (Rogers Kassım Mato 65. dk), Barış Gök (Muhamettin Arslantaş 86. dk), Santos (Al Hassan Toure 86.dk)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Rosheuvel (Hüseyin Mevlütoğlu 89, Eren Tozlu (Özgür Sert 75.dk), Yakup Kırtay (Fırat Şaşi 56.dk), Sefe Akgün (Muhammet Emin Yavaş 75.dk), Lemeıra
Sarı kartlar: Dk. (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor) Dk. 78 Abdullah Aydın, (Erzurumspor FK) Dk 92 Mehmet Göktüğ Bakırbaş)
Kırmızı Kart: ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Dk.90 Yardımcı Antrenörü Efe İnanç)
ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig'in 4'üncü haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.