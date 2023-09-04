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        Şanlıurfa'da 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:48
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        Şanlıurfa'da 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kent merkezi ile Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, kent girişinde 2 aracı, Birecik'te ise 1 aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

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