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        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan peçeli baykuş doğaya bırakıldı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bitkin halde bulunan peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:37
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        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan peçeli baykuş doğaya bırakıldı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bitkin halde bulunan peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        İlçe kırsalında bitkin haldeki peçeli baykuşu gören bir vatandaş, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Birecik Şefliği ekiplerine bildirdi.

        Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi yapılan baykuş, doğaya salındı.

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