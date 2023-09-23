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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:22
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce, 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edilecek.

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