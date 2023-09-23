Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Şanlıurfa'da 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edilecek.