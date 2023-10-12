Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 113 gram esrar, 110 gram metamfetamin, 138 gram eroin, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.B. ile H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.