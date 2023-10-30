Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

        Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 23:52 Güncelleme: 30.10.2023 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa’da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

        İbrahim Yıldız, sağ orta parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne giderek yardım istedi.

        Bilgi verilmesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve "yüzük kesme aparatı" diye adlandırılan alet ve makas yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

        Yıldız, yardımlarından dolayı itfaiye ve bağlık ekiplerine teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Emre Kocadağ'dan başkanlık sinyali!
        Emre Kocadağ'dan başkanlık sinyali!
        "Taraftar-futbolcu birlikteliği"
        "Taraftar-futbolcu birlikteliği"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da çöken mağarada bulunan 5 inek telef oldu
        Şanlıurfa'da çöken mağarada bulunan 5 inek telef oldu
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Kaçak trafoyu traktör ile götürüp, tarlaya gömmüş; dronla tespit edildi
        Kaçak trafoyu traktör ile götürüp, tarlaya gömmüş; dronla tespit edildi
        Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı