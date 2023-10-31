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        Şanlıurfa'da "kitap okuma farkındalık etkinliği" düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, "kitap okuma farkındalık etkinliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:00
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        Şanlıurfa'da "kitap okuma farkındalık etkinliği" düzenlendi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, "kitap okuma farkındalık etkinliği" düzenlendi.

        Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesinin desteğiyle Lezgo Park'ta düzenlenen kitap okuma etkinliğine çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

        Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar kitaplarını yanında getirirken kitabı olmayanlara ise etkinlik alanına girişte kitap hediye edildi.

        Cadde boyunca hazırlanan etkinlik alanına gelenler, yaklaşık bir saat boyunca kitap okudu.

        Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, kitap okumanın önemini anlatarak okuma etkinliğini başlattı.

        Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ise kitap okumanın önemini anlatan çok güzel bir etkinliğin gerçekleştiğini söyledi.

        Projenin temel amacının okuma farkındalığı oluşturmak olduğunu belirten Çakmak, şöyle devam etti:

        "Projenin fikir anaları BİLSEM'de eğitim gören iki öğrencimiz oldu. Kız çocuklarımızın fikrinden yola çıkarak bugün çok harika bir etkinlik düzenlendi. Katılan tüm hemşehrilerimiz, farklı kesimlerden öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, çiftçimiz, köylümüz, esnafımız, kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden yani kısaca bugün tüm Siverek kitap okudu. Özellikle devlet büyükleri olarak bu tarz etkinliklerde farkındalık oluşması amacıyla okumayı ve okuma seviyesi ile birlikte bu kültürü arttırmak temel hedefimizdir. Tüm vatandaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Kısaca, Siverek okuyacak."

        Projeye arkadaşıyla okul bahçesinde kitap okurken karar verdiklerini söyleyen 13 yaşındaki Elif Ceyda Yeniköy, "İnsanların niye kitaba ve okumaya önem vermediğini düşünüp aklımıza gelen projeyi okul müdürümüzle paylaştık. Aslında bu kadar kalabalık olacağını hiç düşünmemiştim ki bu kadar insanı kitap okurken görmek beni heyecanlandırdı ve çok mutlu oldum." dedi.

        12 yaşındaki Dilvan İlhan da projelerinin başarıyla sonuçlanmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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