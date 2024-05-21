Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da ilaçlama makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen ilaçlama makinesinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 18:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da ilaçlama makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen ilaçlama makinesinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

        Kırsal Kayseri Mahallesi'nde tarlada oyun oynayan 4 yaşındaki Havva A’nın üzerine ilaçlama makinesi devrildi.

        Ağır yaralanan Havva A, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da başkasının yerine ehliyet sınavına girdiği iddiasıyla 12 şüphe...
        Şanlıurfa'da başkasının yerine ehliyet sınavına girdiği iddiasıyla 12 şüphe...
        Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Eşi ile 5 çocuğunun olduğu aracı kanala sürdüğü öne sürülen sanık için 6 ke...
        Eşi ile 5 çocuğunun olduğu aracı kanala sürdüğü öne sürülen sanık için 6 ke...
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı