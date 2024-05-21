Şanlıurfa'da ilaçlama makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen ilaçlama makinesinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen ilaçlama makinesinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Kırsal Kayseri Mahallesi'nde tarlada oyun oynayan 4 yaşındaki Havva A’nın üzerine ilaçlama makinesi devrildi.
Ağır yaralanan Havva A, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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