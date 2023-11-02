Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kentteki sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda, 205 gram metamfetamin, 34 gram eroin, 2 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 27 bin 140 lira ele geçirdi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.