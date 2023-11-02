Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, kentteki sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda, 205 gram metamfetamin, 34 gram eroin, 2 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 27 bin 140 lira ele geçirdi.

        Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da, 'Narkogüç' operasyonunda 7 tutuklama
        Şanlıurfa'da, 'Narkogüç' operasyonunda 7 tutuklama
        Şanlıurfaspor, Sakaryaspor galibiyetiyle çıkış arıyor
        Şanlıurfaspor, Sakaryaspor galibiyetiyle çıkış arıyor
        Şanlıurfa'daki "narkogüç" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'daki "narkogüç" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gö...
        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gö...
        Hollandalı kadın gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu
        Hollandalı kadın gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele toplan...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele toplan...