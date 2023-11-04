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        Şanlıurfa'da aracında uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda aracında 171 kilogram skunk ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:16
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        Şanlıurfa'da aracında uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda aracında 171 kilogram skunk ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda sürücüsü olduğu yabancı plakalı tırda 171 kilogram skunk bulunan ve gözaltına alınan Bekir Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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