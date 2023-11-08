Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonda dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonda dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adresteki aramada, 17 cep telefonu, 13 SIM kart, 23 uyuşturucu hap, dolandırıcılık olayında kullanılan ve içerisinde adres sorgulama programı bulunan 3 dizüstü bilgisayar ile 1 flash bellek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların bu yöntemle 17 kişiyi dolandırarak 6 milyon 260 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.