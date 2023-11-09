Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:41 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 22 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 10 yılda tedavi edilen 1460 kanatlı hayvan doğaya salındı
        Şanlıurfa'da 10 yılda tedavi edilen 1460 kanatlı hayvan doğaya salındı
        Şanlıurfa´da 20 ceylan, doğaya salındı
        Şanlıurfa´da 20 ceylan, doğaya salındı
        Şanlıurfa'da 20 ceylan doğaya bırakıldı
        Şanlıurfa'da 20 ceylan doğaya bırakıldı
        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi