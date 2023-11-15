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        Şanlıurfa'da hamile eşini av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tartıştığı hamile eşini av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:41
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        Şanlıurfa'da hamile eşini av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tartıştığı hamile eşini av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı.

        Kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde, A.U. (23) ile karısı F.U. (24) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Olayın büyümesi üzerine A.U, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi F.U'ya av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri hamile kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gözaltına alınan A.U, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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