Şanlıurfa'da hamile eşini av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tartıştığı hamile eşini av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı.

Kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde, A.U. (23) ile karısı F.U. (24) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine A.U, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi F.U'ya av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri hamile kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan A.U, işlemleri için jandarmaya götürüldü.