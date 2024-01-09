Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Beyazgül, mesajında, gazetecilik, halkın gözü, kulağı olan ve bu haliyle kamuoyu bilincini artıran önemli bir meslek olduğunu belirtti.

        Gazeteciliğin önemine değinen Beyazgül, şunları kaydetti:

        "Gazetecilerimiz, kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra etmektedirler. Habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi ve sorumluluğu daha da artmaktadır. Dünyanın farklı noktalarında meydana gelen olaylardan, doğal afetlerden ve savaşlardan haberdar olmamızı sağlayan gazeteciler, muhabirler hatta ilgili yayın organının her ferdi kamuoyunu aydınlatma haberdar etme ve bilgilendirme amacıyla her gün onlarca tehlikeyi göze alarak haber peşinde koşmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Bu önemli görevi yerine getirmek için verilen bu emek ve mücadele her türlü takdirin üzerindedir."

        Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Beyazgül, şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında aktif olarak görev alan gazetecilere sağlıklı ve huzurlu ömür, haber peşinde koşarken hayatlarını kaybeden tüm basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Pet şişedeki tehlike!
        Pet şişedeki tehlike!
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da aranan 5 hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 5 hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        İnşaattan düşen sıvacı öldü
        İnşaattan düşen sıvacı öldü
        Şanlıurfa'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        Eski milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Eski milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı