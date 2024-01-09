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        Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:27
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        Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, yaptığı çalışmada üzerinde uyuşturucu bulunduran zanlı M.G'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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