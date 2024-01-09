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        Şanlıurfa'da aranan 5 hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:26
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        Şanlıurfa'da aranan 5 hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda hırsızlık suçundan haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç, Y.A, Z.A, M,A. ve H.E. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından 5 hükümlü, ceza evine gönderildi.

        Ayrıca ekipler, yaptıkları kontrollerde yoklama kaçağı 18 kişi ve üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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