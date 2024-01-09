Şanlıurfa'da aranan 5 hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç, Y.A, Z.A, M,A. ve H.E. yakalandı.

İşlemlerinin ardından 5 hükümlü, ceza evine gönderildi.

Ayrıca ekipler, yaptıkları kontrollerde yoklama kaçağı 18 kişi ve üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.